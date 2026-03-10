Тест-драйв GAC S7 — выглядит как Range Rover, стоит дешевле конкурентов

В России прошел тест-драйв нового гибридного кроссовера GAC S7. Как пишет портал 5koleso.ru, внешне машина сильно напоминает Range Rover, особенно в черном цвете.

Полный привод, плоское днище и клиренс 200 миллиметров обещают хорошую проходимость. Светодиодные фары и отсутствие привычной решетки радиатора сразу выдают гибридную природу.

Салон выполнен в стиле «плавные контуры и выразительные очертания». Использованы качественные материалы: замша, натуральная кожа, хром. Уже в базе есть панорамная крыша, электропривод багажника и двухзонный климат-контроль.

Технически S7 построен на модульной платформе EV+, предназначенной для электромобилей и гибридов. Это последовательный гибрид: бензиновый турбомотор работает как генератор для электродвигателей. Суммарная мощность — 340 лошадиных сил, но налог начисляется только на 122 силы. Запас хода на чистом электричестве — 153 км, общий — 867 км.

Эксперты отметили хорошую динамику: разгон до сотни происходит за 6,7 секунды. Тормоза при этом работают эффективно. А вот управляемость тестировщиков не впечатлила: подвеска с прогрессивной регулировкой жесткости могла бы быть комфортнее.

На высоких скоростях у GAC S7 слышен гул покрышек, хотя разгоняется машина почти бесшумно. В салоне просторно, особенно на втором ряду. Аудиосистема Adigo Sound с 21 динамиком звучит тоже хорошо. В топ-версии есть массаж на заднем диване, проекционный дисплей, доводчики дверей и шумоизолирующие стекла.

Но без минусов не обошлось. Багажник невелик: объем измерен до потолка. Запасного колеса нет, только ремкомплект и зарядный кабель. Из-за высокого пола не получится установить третий ряд сидений, как у GAC GS8. Сам багажник неудобен из-за большой погрузочной высоты.

К тому же S7 дороже GS8 почти на 1 млн рублей. Однако среди гибридных конкурентов цены привлекательные: топ-версия SX Premium дешевле, чем Exlantix, Voyah и Li Auto.

Директор по дизайну GAC Кан Дан в одном из интервью отметил, что S7 ближе к американскому стилю. Многие настройки вынесены в мультимедиа, но, если будет много запросов, физические кнопки могут вернуться.

Вердикт: S7 — модная игрушка для любителей гибридов с отличным салоном и динамикой. Но стоит подумать, оправдана ли экономия на налоге и заправке при такой цене.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу Toyota RAV4 2012 года с пробегом 7500 км.