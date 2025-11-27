«30 автомобилей по минимальной цене»: названы машины, которые дешевле всего привезти в Россию

Специалисты назвали автомобили, которые остаются наиболее выгодными для ввоза в Россию с учетом действующих льготных условий по утильсбору, передает портал «Автоновости дня».

Так, директор компании E.N. CARS Евгений Забелин представил список из 30 моделей, на которые распространяется минимальный тариф. В указанную стоимость каждого автомобиля уже включены расходы на доставку, полную легализацию и комиссию посредника.

С 1 декабря 2025 года в России начинают действовать новые правила расчета утильсбора. Важное изменение касается отмены льготных ставок для автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил, даже если транспортное средство ввозится для личного использования.

В бюджетном сегменте от 1,8 до 2,2 млн руб. доступны такие модели как Geely Galaxy Starshine 6, Geely Coolray, Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Mazda 3, Volkswagen Bora и Volkswagen Lavida.

В ценовой категории от 2,2 до 2,7 млн руб. представлены Skoda Kamiq, Toyota Corolla, Volkswagen Tharu, Mazda CX-30, Skoda Kamiq GT, Geely Cityray, Nissan Qashqai, Honda XR-V, Toyota Corolla Cross и Skoda Octavia.

За сумму от 2,7 до 3 млн руб. можно приобрести Mazda CX-5, Skoda Karoq, Volkswagen T-Roc, Honda Civic, Volkswagen Golf и Skoda Superb.

Свыше 3 млн руб. стоят Nissan Altima (3,1 млн руб.), Audi A3 (3,3 млн руб.) и Volkswagen Tayron (3,5 млн руб.). В более дорогом сегменте от 4 миллионов рублей находятся новый Nissan X-Trail и Mercedes-Benz A-класса. Премиальные кроссоверы BMW X1 и Audi Q3 Sportback также доступны для ввоза, но их стоимость превышает 4 млн руб., при этом они собираются в Китае.

Ранее сообщалось, что китайские автопроизводители снизили мощность двигателей из-за роста утильсбора.