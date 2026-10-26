Дворник за ₽77 тысяч: в Петербурге решили платить больше, чтобы закрыть кадровую дыру

С 2027 года дворникам в Санкт-Петербурге будут платить ₽77 тысяч в месяц, а механизаторам — ₽112 тысяч. Власти рассчитывают, что повышение зарплат поможет справиться с дефицитом кадров в сфере благоустройства. Об этом на прямой линии сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Базовая оплата труда дворников составит ₽74 тысячи, однако итоговые выплаты могут оказаться выше за счёт дополнительных часов и премий.

Одновременно Северная столица готовится к новым ограничениям для иностранных работников: мигрантам, трудящимся по патентам, запретят работать в розничной торговле и ряде других сфер. Городские власти полагают, что привлекательность работы в благоустройстве, наоборот, вырастет.

Сейчас штат дворников в Петербурге укомплектован на 86%: набрано 5 532 человека вместо 6 645. Таким образом, повышение зарплат и ограничения для мигрантов рассматриваются как взаимосвязанные меры, направленные на закрытие кадровых пробелов.