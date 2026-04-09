84 региона получат поддержку на внедрение технологий в здравоохранение

Правительство России направит значительные средства на развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, финансирование в размере 10 млрд рублей распределят между 84 регионами страны (материал есть у « Известий »).

Отмечается, что выделенные средства планируется использовать для совершенствования взаимодействия медицинских информационных систем, а также для внедрения электронного документооборота. Особое внимание будет уделено применению технологий искусственного интеллекта в работе медучреждений.

В кабмине уточнили, что развитие цифровой инфраструктуры позволит расширить функционал сервисов на портале Госуслуги. Речь идет о таких возможностях, как запись на прием к врачу, вызов специалиста на дом, оформление листов нетрудоспособности и получение электронных рецептов.

По данным правительства, уже сейчас подобными сервисами пользуется более трети граждан. Ожидается, что дополнительные меры помогут повысить эффективность работы системы здравоохранения и снизить нагрузку на медицинских работников.

Ранее сообщалось, что каждый пятый гражданин тратит на медикаменты более 3 тыс. рублей в месяц.