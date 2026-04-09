Каждый пятый гражданин тратит на медикаменты более 3 тыс. рублей в месяц

Согласно результатам опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь» (данные есть в распоряжении ТАСС ), около 22% россиян ежемесячно тратят на лекарства более 3 тыс. рублей. Еще четверть опрошенных расходует на медикаменты от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, а 26% граждан отдают за препараты и медицинские товары от 500 до 1,5 тыс. рублей в месяц. При этом 16% тратят свыше 5 тыс. рублей, а 11% укладываются в 500 рублей.

Что касается частоты покупок, большинство россиян посещают аптеки один-два раза в месяц (35%), или приобретают лекарства только при острой необходимости (31%). Редко, реже одного раза в месяц, закупаются 22% респондентов, а раз в неделю — 10%. Почти ежедневно заходят в аптеку лишь 2% опрошенных.

Эксперты отметили, что 69% участников опроса за последние годы заметили рост расходов на фармакологию. При этом 38% респондентов считают увеличение затрат незначительным, 23% не отметили изменений, 5% стали тратить немного меньше, а 3% — значительно меньше. При этом 31% заявили о существенном росте расходов.

Чтобы снизить траты на лекарства, большинство россиян пользуются дисконтными картами и программами лояльности аптек. Так, 52% регулярно применяют такие инструменты, 31% — обращаются к ним редко, 6% пока не оформили карты, но планируют это сделать, а 11% не участвуют в подобных программах.

В опросе участвовали 1 200 россиян.

