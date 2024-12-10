Абхазия попросила Россию возобновить соцвыплаты и софинансирование зарплат

Об этом сообщает ТАСС.

И.о. премьер-министр Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину разморозить социальные выплаты в республике и софинансирование зарплат.

Напомним, сейчас Россия выплачивает жителям республики только пенсии. Все остальные выплаты были приостановлены в ноябре.

Бганба отметил, что республика вынуждена тратить крупные суммы денег на оплату поставок электроэнергии из России.

Ранее сообщалось о том, что Абхазия ратифицировала соглашение о признании судебных решений с РФ.