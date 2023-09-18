Adidas, Reebok и Pandora: выяснилось, какие бренды могут вернуться на российский рынок

После начала спецоперации на территории Украины многие западные бренды объявили о своем уходе из России. Однако некоторые из них, потерпев колоссальные убытки, решили, что погорячились с такими санкциями.

Так, в Сети появилась информация о том, что в Россию могут вернуться магазины Tommy Hilfiger. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

По его слова, некоторые магазины бренда работают уже сейчас, но инкогнито — без вывески. Но сеть все равно терпит большие убытки.

В то же время в прошлом месяце компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, вышла из российского бизнеса. Единственным владельцем ООО «Пивиэйч Сторс Рус» стал отечественный предприниматель Денис Щукин. Это, по информации источника, дает возможность компании официально и быстро восстановить продажи. Перезапуск Tommy Hilfiger в России вероятен уже до конца 2023 года.

Экономист, преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Мельникова уточнила, что это не единичная практика.

«Многие ушедшие бренды уже провели данную процедуру и успешно вернулись на российский рынок. Вероятно, в скором времени к ним присоединятся Adidas, Reebok и Pandora, которые также продали свои активы в российском бизнесе ливанской, турецкой и сербской компаниям соответственно», — рассказала Мельникова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперт рассказал, какие бренды скоро придут в Россию.