Администрацию Байдена обвинили в убийстве 8 млн куриц

Администрация экс-президента США Джо Байдена, прежде чем передать власть новому американскому лидеру, убила почти 8 млн куриц. Это привело к проблемам с поставками яиц и росту цен на этот продукт.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Яичный кризис» в стране она назвала кризисом Байдена.

В настоящее время Дональд Трамп совместно с министром сельском хозяйства разрабатывают меры для решения проблемы.

Ранее Трамп заявил, что Байден тратил сотни миллионов долларов на «непонятную чертовщину».