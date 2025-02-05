Адвокат Айрапетов разъяснил новые правила действия майнинга в России

В нашей стране легализована деятельность по майнингу криптовалют. По словам адвоката Артура Айрапетова, это означает, что власти РФ официально признали в качестве активов не только майнинговую инфраструктуру, а также и электронные деньги, добытые таким путем. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в России теперь любой индивидуальный предприниматель и юридические лица имеют право встать на учет в спецреестр, который ведет налоговая, и совершенно легально заниматься майнингом криптовалют.

По мнению юриста, в целом легализация майнинга даст возможность контролировать и регулировать данную сферу. При этом указанным законом также введены ограничения на занятия майнингом для некоторых категорий граждан.

Он подчеркнул, что также за незаконный майнинг предусмотрена и ответственность.

Ранее сообщалось, что до 2031 года кабмин запрещает майнинг минимум в 10 регионах РФ.