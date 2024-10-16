Адвокат Астахов оценил меры Центробанка РФ против закредитованности россиян

С 1 марта 2025 года у россиян появится возможность через сервис «Госуслуги» наложить самозапрет на получение кредитов и микрозаймов. По словам заслуженного юриста РФ Павла Астахова, данные меры направлены на борьбу с закредитованностью населения, подобные запреты могут помочь и в борьбе с игроманией. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что самозапрет можно отменить, однако лишь через сутки после того, как это было внесено в кредитную историю. Таким образом, вводится так называемый период охлаждения.

По мнению адвоката, период охлаждения является темой для новых законов, инициируемых Банком России в целях борьбы с закредитованностью жителей страны. Так, принимаются меры, направленные на урегулирование деятельности микрофинансовых организаций. По данным финансового регулятора, в основном микрозаймы люди берут на продукты питания, приобретение повседневных вещей, а также примерно 20% займов тратится на ставки на спорт. Следовательно, финансовый регулятор планирует лишить эти МФО возможности камуфлировать свои санкции, проценты, которые они бесконечно вводят.

Он отметил, что на введение мер по борьбе с закредитованностью Банку России потребуется примерно три года, однако ключевые ограничения вводятся уже с начала следующего года.

Ранее эксперт Колядов также дал оценку введения самозапрета на выдачу кредитов.