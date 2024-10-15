Эксперт Колядов дал оценку введения самозапрета на выдачу кредитов

Кабмин утвердил механизм самозапрета для выдачи кредитов с марта следующего года. По словам эксперта Максима Колядова, введение такой возможности может значительно повлиять на финансовую грамотность граждан и их финансовое благополучие. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что самозапрет даст возможность гражданам ограничить свои возможности по получению кредитов, что позволит предотвратить ситуации, когда люди оказываются в долговой яме из-за неосознанного и чрезмерного использования кредитов.

По мнению эксперта, данное решение может способствовать широкой дискуссии о кредитовании, финансовой ответственности и грамотном управлении долгами, что может увеличить уровень финансовой грамотности среди населения.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как установить самозапрет на кредиты.