По словам адвоката Натальи Шатихиной, как только доля отечественной нефти и голубого топлива вышла с рынка, государства Старого Света заместили ее практически полностью, однако вопрос заключается в том, по какой стоимости данные ресурсы им достаются и какая экономика их ими снабжает. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что КНР и прочие страны, включая государства БРИКС, более дружественные к нашей стране, получают данные ресурсы с колоссальным дисконтом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз попал в сложное положение после возвращения Трампа.