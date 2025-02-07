Адвокат Шатихина опояснила, как Евросоюз наказал сам себя
Юрист Шатихина: Брюссель сам себе выстрелил в ногу
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По словам адвоката Натальи Шатихиной, как только доля отечественной нефти и голубого топлива вышла с рынка, государства Старого Света заместили ее практически полностью, однако вопрос заключается в том, по какой стоимости данные ресурсы им достаются и какая экономика их ими снабжает. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она добавила, что КНР и прочие страны, включая государства БРИКС, более дружественные к нашей стране, получают данные ресурсы с колоссальным дисконтом.
Ранее сообщалось, что Евросоюз попал в сложное положение после возвращения Трампа.