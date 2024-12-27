Адвокат Шатихина пояснила, почему банки смогут выплатить оформленные под большой процент вклады

Адвокат Наталья Шатихина дала оценку вероятности невозврата банками денег вкладчикам, которые положили их на депозиты под большие проценты. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, сегодня все так устроено, если мы говорим про банковские кризисы, то они благотворно сказались на банковской системе, а непосредственно депозиты – это последнее, что может привлекать банк на свои счета.

Юрист, вспоминая 90-е, добавила, что там произошел слом формации, там пала страна, у которой был данный банк. Так, Сбербанк до сих пор всем должен, просто непонятно, как это станет индексироваться.

Ранее эксперт Демщиков рекомендовал открывать депозиты минимум на один год.