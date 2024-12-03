«Аэроэкспресс» поднял цены на проезд до «Домодедово» и «Шереметьево»

Компания «Аэроэкспресс» со вторника, 3 декабря, подняла тарифы на проезд в поездах. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, поднятие цен также касается и курсирующих в московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» экспресс-автобусов.

Теперь в поездах «Аэроэкспресс» тариф «Стандарт» составляет 650 рублей. Билет за проезд туда-обратно придется выложить 1,2 тысячи рублей (ранее от 525 и 1050 рублей соответственно). Для линейки группы тарифов «Семейный» предусмотрены скидки.

«Для пассажиров будет расширена линейка группы тарифов „Семейный“ с 10 декабря: воспользоваться тарифом „Семейный“ теперь можно будет не только для поездки „туда-обратно“, но и для поездки в одну сторону. Тариф предусмотрен для поездки до 2 взрослых пассажиров и до 3 детей. Стоимость поездки для одного пассажира в рамках тарифа составит от 300 рублей», — приводится на сайте «Аэроэкспресса».

Стоимость проезда в экспресс-автобусах по всем направлениям с 3 декабря составляет туда и обратно — 700 рублей и 400 рублей в одну сторону (ранее 600 рублей и 350 рублей соответственно).

«Стоимость одной поездки на экспресс-автобусе по тарифам группы „Подписка“ составит от 120 рублей, по абонементу — от 207 рублей», — добавили в пресс-службе компании.

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