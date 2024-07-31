Жителям Подмосковья напомнили, как приобрести и пополнить карты «Стрелка» и «Тройка»

Жители Подмосковья могут приобрести транспортную карту «Стрелка» на автовокзалах и автостанциях, в ж/д кассах ЦППК и МТ ППК, в отделениях «Почты России», в магазинах сети «Пятерочка» и в некоторых отделения Сбербанка. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Мострансавто».

Найти адреса пунктов продажи карты «Стрелка» можно здесь. Помимо этого, пополнить эту карту можно в личном кабинете на сайте «Стрелка. Поехали!», в мобильном приложении карты «Стрелка» и в «Сбербанк онлайн». Транспортную карту «Тройка» можно купить и пополнить в кассах и автоматах Московского метрополитена, в кассах МЦК, ЦППК и МТ ППК, в автоматизированных киосках Мосгортранса. Положить на нее средства можно также в банкоматах банка «ВТБ», через терминалы банков «Московский кредитный банк», «Аэроэкспресс» и «Элекснет», в одном из мобильных приложений «Метро Москвы», «Мой умный город», «Сбербанк онлайн», «СуперТройка», на сайте «Миллион призов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.