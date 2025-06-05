«Аэрофлот» анонсировал летний рост цен на авиабилеты

В 2025 году стоимость услуг «Аэрофлота» будет меняться в соответствии с уровнем инфляции, как сообщил Сергей Александровский, глава компании, в интервью изданию «Коммерсантъ». По его словам, в летний период из-за высокого спроса на перелеты цены на авиабилеты могут незначительно вырасти.

Как отметил Александровский, в период отпусков, который длится три-четыре месяца, «Аэрофлот» продолжает свою работу и прилагает усилия для получения прибыли, необходимой для обеспечения надлежащего технического состояния воздушных судов в следующем сезоне и проведения необходимых технических работ.

«Естественно, что тарифы чуть увеличиваются. И для нас это тот короткий период, для всех авиакомпаний, когда мы можем что-то заработать и компенсировать убыточные периоды низкого сезона, первого и четвертого квартала», — отметил глава «Аэрофлота».

По мнению Александровского, для авиаперевозчиков это скорее преимущество.

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