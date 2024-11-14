Основной российский авиаперевозчик «Аэрофлот» в преддверии Нового года запускает новый транзитный рейс Южно-Сахалинск — Москва с промежуточной посадкой в Красноярске, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу сахалинского аэровокзала.

Отмечается, что перелеты по указанному маршруту начнутся с 20 декабря нынешнего года на постоянной основе. Они призваны удовлетворить сезонный спрос российских путешественников на перелеты с Сахалина в Сибирь и центральную часть России и обратно. Приобрести билеты можно будет как полностью до столицы, так и до стыковочного Красноярска.

«Аэровокзал Южно-Сахалинск будет обслуживать больше рейсов на Москву. 20 декабря летное расписание главной воздушной гавани региона пополнит новый транзитный рейс Южно-Сахалинск — Красноярск — Москва», — рассказали в аэропорту.

В пресс-службе сахалинского аэровокзала добавили, летать по маршруту Южно-Сахалинск — Красноярск — Москва будут узкофюзеляжные Boeing 737-800, на борту которых смогут находиться до 158 человек, включая пассажиров и экипаж воздушного судна.

Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi может появиться в российских самолетах уже через пару лет.