AFP: Apple обязана выплатить Ирландии €13 млрд за несоблюдение налоговых норм

Европейский суд постановил, что компания Apple должна выплатить Ирландии €13 млрд за нарушение налоговых правил ЕС. Об этом сообщил AFP.

Судебное разбирательство по делу Apple стало одним из самых обсуждаемых в истории европейского налогообложения.

Европейская комиссия установила, что налоговые соглашения между Apple и Ирландией позволили компании значительно сократить свои налоговые обязательства, что противоречит законам Европейского союза о государственной помощи.

В результате было сделано заключение о том, что такие договоренности предоставляли Apple незаконные налоговые льготы.

Ранее сообщалось, что аналитик Муртазин спрогнозировал стоимость новых моделей iPhone.