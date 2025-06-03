Аграрии Рязанской области получили почти 950 млн рублей господдержки

Сельхозтоваропроизводителям Рязанской области перечислили субсидии по семи направлениям: на поддержку производства зерна, картофеля, овощей открытого и защищенного грунта, производства и переработки молока, на поддержку племенного животноводства, на страхование урожая. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Уточняется, что агропредприятия и фермеры Рязанской области на сегодня получили в сумме почти 950 миллионов рублей, включая более 830 миллионов рублей федеральных средств. Доведение субсидий из федерального бюджета до аграриев в Рязанской области составляет почти 60% от установленного лимита на этот год, что серьезно превышает показатель в среднем по России — 46%.

Отмечается, что господдержка рязанским аграриям оказывается по 40 направлениям, в текущем году на это будет направлено не менее 2,3 миллиарда рублей. Также еще свыше миллиарда рублей предусмотрено на строительство соцобъектов и инженерной инфраструктуры по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее сообщалось, что свыше 130 тракторов приобрели сельхозпроизводители Подмосковья в прошлом году.