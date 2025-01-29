Агроэксперт Абакумов назвал культуру – двигатель агробизнеса России

По информации Росстата, валовой сбор подсолнечника в нашей стране в прошлом году после обработки составил 16,6 тыс. тонн. За последние пять лет сбор вырос почти на 8%, а за десятилетие — на 95%. По словам агроэксперта Игоря Абакумова, выращивание подсолнечника сегодня достаточно прибыльный бизнес. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он отметил, что указанная сельскохозяйственная культура широко применяется в пищевой, фармацевтической, косметической, энергетической отраслях и в сельском хозяйстве. Ключевыми импортерами пищевого подсолнечного масла являются Индия, Китай, Турция, Египет, Иран. Помимо этого, экспорт отечественного майонеза, в котором подсолнечное масло является ключевым ингредиентом, продолжает расти, а ключевыми экспортерами являются Грузия, Узбекистан и Азербайджан.

По мнению эксперта, не стоит забывать и о минусах подсолнечника. Так, он не должен возвращаться на то же поле ранее, чем через пять-семь лет из-за серьезного выноса питательных веществ из почвы и развития сорняка-паразита.

Ранее сообщалось, что власти снизили в России риски роста цен на подсолнечное масло.