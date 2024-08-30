Власти России снизили риски роста цен на подсолнечное масло

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлит пошлины на вывоз семян подсолнечника и соевых бобов. Также правительство ввело ограничение на экспорт, чтобы продукт был доступнее для граждан РФ. Об этом эксперты рассказали URA.RU .

Пошлины направлены на поддержание стабильности на внутреннем рынке и загрузку мощностей отечественных производств. Ограничения будут действовать при вывозе за пределы Евразийского экономического союза.

Так, срок действия экспортной пошлины продлили до конца лета 2026 года. Сейчас она составляет 50%. Были введены и другие пошлины, касаемо вывоза и сбора семян рапса, оплаты за вывоз и многое другое. Все это направлено на борьбу с потенциальным дефицитом и ростом цен.

«Продукты, которые должны идти за границу, насыщают внутренний рынок, что сдерживает повышение ее стоимости. Ведется мониторинг объемов производства, динамики продаж, доходов населения, и принимаются решения о введении пошлин или их отмене», — объяснил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Отмечается, что производство подсолнечного масла в стране с начала года и до июня составило больше 4,2 млн тонны. Эксперты считают, что правительство перестраховалось, так как в производстве масла многое зависит от урожая и форс-мажорных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что власти РФ продлили до октября срок выкупа российских активов на Западе.