Агроэксперт Березнюк пояснил необходимость пересмотра перечня социально значимых товаров в России

В нижней палате парламента выступили с инициативой пересмотреть перечень социально значимых товаров и исключить из него продукты, которые на фоне удорожания перешли в категорию премиальных. Эксперт Илья Березнюк рассказал, с чем связано указанное предложение Госдумы. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, этот список представляет собой перечень социально значимых продуктов питания, определен постановлением Правительства РФ от 15.07.2010 № 530, то есть перечень продуктов питания, входящих в самую базовую потребительскую корзину.

Эксперт подчеркнул, что в исключительных случаях правительство РФ имеет право использовать заморозку цен и контроль наценки, однако за много лет такая практика внедрялась крайне редко, в основном для гречки, сахара и масла. При этом необходима детализация категорий товаров, в том числе мяса и риса.

По его мнению, одобрение инициативы со стороны ФАС России вполне закономерно, однако нужно, чтобы нормативный акт содержал четкие категории социально значимых товаров, избегая общих и размытых формулировок.

Ранее сообщалось, что свиные ребрышки и круассаны предложили убрать из списка социально значимых продуктов.