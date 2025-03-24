Свиные ребрышки и круассаны предложили убрать из списка социально значимых продуктов

Правительство рассматривает возможность корректировки перечня социально значимых товаров. Сергей Лисовский, депутат Госдумы, сообщил «Известиям», что обсуждал этот вопрос с представителями ФАС. В список включены 24 базовых продукта, включая разные виды мяса, молоко, хлеб, овощи и фрукты.

Государство имеет право регулировать цены на эти товары, если в регионе они подорожают на 10% и более за 60 дней. Однако власти редко используют этот механизм.

С момента его введения в 2010 году госрегулирование применялось лишь несколько раз, в основном к гречке, сахару и подсолнечному маслу. ФАС обычно использует менее жесткие методы, например, предлагая торговым сетям ограничить наценку на социально значимые товары до 5%.

Лисовский предложил пересмотреть список, исключив товары, которые больше не являются базовыми. Он отметил, что при формировании первоначального списка более 15 лет назад, власти опирались на опыт СССР, когда был дефицит товаров и ограниченный ассортимент.

Сейчас в перечень входит любое мясо, кроме бескостного. Однако продукция на кости может быть дорогой, например свиные ребрышки. Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями, рыбной продукцией и некоторыми фруктами.

Точное определение списка социально значимых товаров облегчит производителям задачу поддержания низких цен, компенсируя затраты за счет премиальной продукции.

Ранее ФАС предложила торговым сетям присоединиться к ограничению наценок на ряд продуктов.