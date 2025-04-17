Агроэксперт Березнюк пояснил влияние апрельских заморозков на будущий урожай

Заморозки, которые пришли в южные и центральные регионы страны после 12 апреля, могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев. Прежде всего это касается Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Брянской области и прочих регионов РФ. Агроэксперт Илья Березнюк рассказал, как заморозки в России ударили по фруктам и не приведет ли это к увеличению поставок из-за рубежа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прошлогодние заморозки, которые отразились на урожае не только фруктов и овощей, а также и зерновых, что сильно сократило валовые сборы. Если в этом году пострадало 4,7 тыс. га, то в прошлом году пострадало 19 тыс. га. Никакой катастрофы не наблюдалось, и фрукты, и ягоды на прилавках были.

Эксперт добавил, что ключевые поставки импортных овощей и фруктов в Россию идут из стран ЕАС и СНГ. Так, Турция поставляет цитрусовые, а также персики и абрикосы, Узбекистан – абрикосы, из Ирана и Азербайджана идет черешня. Зимой активно экспортируют свою продукцию Чили и Аргентина.

Ранее в Минсельхозпроде Подмосковья заявили, что 85% озимых зерновых культур в регионе в хорошем состоянии.