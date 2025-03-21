Агроэксперт Безенюк назвал продукты, которые подешевеют в апреле

В текущем месяце могут наблюдаться изменения цен на ряд продуктов, и это может быть связано с различными факторами. По словам агроэксперта Ильи Березнюка, немаловажную роль могут сыграть изменения в экономической политике, курсе валют и логистике. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что ключевое снижение оптовых цен можно наблюдать, когда на внутренний рынок начинают поступать большие объемы овощей открытого грунта отечественного производства, однако это чаще всего происходит в конце летнего периода и начале осени.

Он уточнил, что на прошлой неделе было отмечено снижение стоимости моркови, неделей ранее подешевели огурцы, куриные яйца, рис, мясо кур.

По мнению эксперта, до конца текущего месяца цены на ключевые продукты питания в потребительской корзине сохранят стабильность. Тем не менее в период Великого поста оптовые цены на животноводческую продукцию чаще всего снижаются.

Ранее эксперт Даниленко заявил, что причиной роста цен на продукты является высокая ключевая ставка.