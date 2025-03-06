Стала известна причина удорожания продуктов в России

По словам эксперта в сфере сельского хозяйства Андрея Даниленко, главной причиной текущего удорожания продуктов в нашей стране является высокая ключевая ставка. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что дорогие кредиты несут для сельхозпроизводителей высокие риски, и предпринимателю выгоднее держать средства на депозите, чем вкладывать в производство.

По мнению эксперта, займы для бизнеса являются оборотным капиталом, который необходим для обеспечения посевной, а также закупки удобрений и семян.

Ранее экономист Калугин предупредил, какие продукты подорожают весной.