Агроэксперт Панченко назвал причины удорожания сыра

По словам эксперта Александра Панченко, сыр в нашей стране дорожает в среднем на 8-10% за год. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что на стоимость указанного продукта оказывают влияние четыре фактора. Во-первых, инфляция, которая оказывает влияние на все продукты питания, во-вторых, изменение тарифов на энергоносители, в-третьих, удорожание логистики. И самый главный фактор — это рост спроса.

По мнению эксперта, за последние два года спрос на молочную продукцию, в первую очередь на сыры, увеличился. Хотя дефицита сыра и нет, но все же наблюдается небольшое отставание производственных мощностей, что также оказывает влияние на стоимость.

Он подчеркнул, что в сфере производства сыров Россия давно импортозаместилась, ситуация на рынке остается стабильной и никаких негативных последствий не предвидится.

Ранее сообщалось, что на новом предприятии в Истре ежегодно будет производиться более 340 тонн сыра с плесенью.