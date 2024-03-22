Агрокомплекс «Михайловское» будет производить до 200 литров негазированных яблочных напитков в сутки
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию цеха по переработке фруктов и овощей на территории агрокомплекса «Михайловское».
Ожидается, что теперь здесь будут изготавливать до двухсот литров негазированных напитков ежедневно, а также производить зефир и пастилу из собственных яблок — в фермерском саду растет восемь тысяч деревьев.
Примечательно, что все этапы реализации проекта — от получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.