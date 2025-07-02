Агропромышленник Матвеев оценил разработку новых ГОСТов на детское питание

Совет Федерации инициирует разработку до 90 новых ГОСТов на детское питание до 2028 года. Цель — вытеснить зарубежных производителей с российского рынка заменителей грудного молока. По словам агропромышленника Дмитрия Матвеева, это создаст конкурентные преимущества для отечественных компаний. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что требования к сырому молоку в РФ строже европейских: так, в странах Старого Света допустимы более низкие показатели белка и жирности. К тому же Европа полагается на мелкие фермы с ручным трудом, а Россия — на мега-комплексы с автоматизацией, что обеспечивает стабильность качества. В целом качество российского сырья сопоставимо с американским, но ниже себестоимость логистики для внутреннего рынка.

По мнению эксперта, иностранным поставщикам придется полностью перестраивать производство под ГОСТы РФ либо уходить с рынка. Кроме того, на адаптацию мощностей потребуется до семи лет — в переходный период возможен недостаток специализированного питания.

Он резюмировал, что в целом ГОСТы отсеют производителей, использующих дешевое низкокачественное сырье. Себестоимость возрастет, но это плата за безопасность и локализацию. Таким образом, новые ГОСТы — стратегический шаг для захвата рынка отечественными производителями. Однако успех зависит от способности агрохолдингов найти свыше 150 млрд рублей инвестиций и построить инфраструктуру за 10 лет. Потребитель же получит безопасный продукт, но вероятно — по более высокой цене.

Ранее сообщалось, что объемы производства сухих смесей и молока для детского питания выросли в Подмосковье.