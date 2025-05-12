Объемы производства сухих смесей и молока для детского питания выросли в Подмосковье

В Подмосковье увеличились объемы выпуска сухих смесей и молока для детского питания. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За первый квартал этого года в регионе произвели 8,4 тыс. тонн указанной продукции. Этот показатель практически на 11% превысил результат за первые три месяца 2024-го.

По производству такой продукции Подмосковье занимает первое место в РФ. За квартал в регионе выпустили свыше 42% от общего объема этой продукции в ЦФО и более 13% от совокупного объема по стране.

За три месяца регион экспортировал 2,2 тыс. тонн такой продукции в зарубежные страны.

Ранее в ведомстве сообщили, что в области за 2024 год было произведено около 11 тыс. тонн сливочного масла.