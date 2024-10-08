Аксаков допустил повышение ставки ЦБ до 20% в октябре

Банк России может повысить ключевую ставку до 20%. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, «денежно-кредитная политика будет жесткой», поскольку Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 20% на ближайшем заседании в октябре. Это решение могут принять с целью вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.

В сентябре Центральный Банк Российской Федерации уже повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Альтернативный сценарий тогда предполагал повышение ставки сразу до 20%.

Ранее крупные российские банки ввели комиссию для застройщиков за выдачу ипотеки. В связи с этим стоимость квартир вырастет примерно на 10%.