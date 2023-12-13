Выступая в программе «Специальный репортаж» на канале FoxNews, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год российская армия якобы не смогла завоевать ни единого поселка.

Однако политолог РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Макаев заявил, что слова украинского лидера являются очевидной ложью даже для той части мировой общественности, которая выступает за поддержку Украины Соединенными Штатами.

«В 2023 году ВСУ предприняли неудачную попытку контрнаступления, которое было заблокировано ВС России. Более того, только на прошлой неделе российские отряды «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки под Бахмутом», — рассказал Макаев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее, по его словам, армия РФ показала успехи на купянском, запорожском, донецком и иных направлениях, проявив героизм.

«Столь резкое заявление президента Украины, противоречащее реальности, может быть вызвано стремлением Запада дискредитировать Зеленского на данном этапе гибридного противостояния с Россией. Если ранее президент Украины выступал с международных трибун как авторитетное лицо, то сегодня его представляют уже в другом качестве — как актера, который следует написанному для него сценарию до конца», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Байден высморкался от души, когда Зеленский благодарил США за очередной пакет антироссийских санкций.