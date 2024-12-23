Ранее активы самой крупного в России холдинга по выпуску молока «ЭкоНива» принадлежали фирме из Германии. Теперь их передали российской компании. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на пресс-релиз, выпущенный представителями холдинга. По нему все активы ранее находились у организации Ekosem-Agrar AG, зарегистрированной в ФРГ. Теперь она продала все свои доли в российских подразделениях.

«Холдинг России ГК «ЭкоНива» объявляет о переходе операционного бизнеса и всех своих активов, расположенных исключительно на территории Российской Федерации, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции», — указано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ возмутился предложением Польши конфисковать активы РФ на территории Евросоюза. Западная пресса утверждает, что Олаф Шольц даже рявкнул на Анджея Дуду. По его мнению, данный шаг крайне негативно отразится на европейских финансовых рынках.