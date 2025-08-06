Акции российских компаний выросли после заявления Трампа о переговорах Путина и Уиткоффа

Индекс Мосбиржи впервые за две недели преодолел отметку в 2800 пунктов после заявления Дональда Трампа о продуктивных переговорах между Россией и США. Об этом сообщает РБК.

Российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост в среду вечером, 6 августа после заявления президента США Дональда Трампа о результатах переговоров его спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Основной биржевой индекс впервые с 25 июля превысил психологически важную отметку в 2800 пунктов, достигнув 2800,01 пункта к 20:20 по московскому времени.

Наибольший рост показали акции компаний телекоммуникационного и энергетического секторов. «Ростелеком» подорожал почти на 5%, ЮГК — на 4,36%, бумаги «Россетей» прибавили 3%. При этом акции «Роснефти» и некоторых других компаний демонстрировали слабую отрицательную динамику.

Ранее российский рынок отреагировал негативно на санкции США против Индии.