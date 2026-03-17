Акции VK выросли на 2,95% на фоне ограничений Telegram в России

Торги на российском фондовом рынке завершились снижением индекса Мосбиржи на 0,63%, до 2853,72 пункта, пишет РБК. На этом фоне выделились акции VK, прибавившие 2,95%. Инвесторы позитивно отреагировали на новости об ограничениях работы мессенджера Telegram.

В четверг, 19 марта, VK опубликует финансовые результаты за 2025 год. При благоприятном решении регулятора аналитики допускают рост акций к годовым максимумам в районе 330 рублей.

Основное давление оказали подешевевшие нефтяные котировки. Так, например, котировки Brent опустились ниже 70 долларов за баррель, что потянуло вниз акции нефтегазовых гигантов: «Роснефти», НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Ослабление рубля и высокие цены на нефть, традиционно поддерживающие рынок, на этот раз не смогли компенсировать негатив.

В центре внимания инвесторов остаются макроэкономические данные и предстоящее решение Центробанка по ключевой ставке. Аналитики не исключают возможности роста индекса до 3000 пунктов в ближайшее время, но многое будет зависеть от геополитической ситуации и динамики сырьевых цен.

Ранее эксперт Анастасия Бастрыкина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что моды Telegram могут лишить доступа к «Госуслугам».