Акции X5 начали снижаться, растеряв весь прирост в начале торгов

Акции российской компании «ИКС 5» (X5) на Московской бирже, после первоначального роста в начале торгов, последовавших за редомициляцией, начали снижаться. В первые минуты после открытия котировки поднялись на 7,22%, достигнув отметки 3000 руб., однако к 10:46 мск цена упала до 2780,5 руб., потеряв 0,63%, сообщил РБК.

Торги акциями ретейлера не проводились более девяти месяцев из-за переезда компании в Россию. В апреле 2024 года операции с расписками голландской X5 Retail Group N.V., бывшей холдинговой структуры, были остановлены в связи с принудительной редомициляцией в рамках закона об экономически значимых организациях (ЭЗО).

Последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 состоялся 3 апреля 2024 года, тогда цена закрытия составила 2798 руб. Аналитики «Альфа-Инвестиций» прогнозировали, что в начале торгов акции могут упасть на 20% из-за давления со стороны продавцов.

Также на котировки повлияло общее снижение рынка за время приостановки торгов. Однако эксперты отмечают привлекательность акций благодаря высоким темпам роста финансовых показателей компании и перспективе крупных дивидендов.

Брокер положительно оценивает среднесрочные и долгосрочные перспективы акций с потенциалом роста более 45% в течение года.

Ранее сообщалось, что цены на газ в ЕС достигли годового максимума на фоне решений Киева.