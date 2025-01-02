Газовые цены на торгах в Европе выросли до максимальных значений

Европейские цены на природный газ на торгах бьют рекорды. Как пишет Bloomberg, стоимость на энергоресурс взлетела, достигнув годового максимума.

Рекордные показатели зафиксировали на последних торгах в Европе. Как оказалось, стоимость ценного ресурса взлетела до максимального с октября 2023 года. На рынке цена добралась до 540 долларов за одну тысячу кубометров.

Причин для роста цен на газ несколько, отмечают иностранные обозреватели. В первую очередь изменения обусловлены прекращением транзита российского газа через Украину, в связи с истечением контракта. Киев решил не продлевать договоренность, сохранив иск и тем самым ограничив поставки в страны ЕС.

Также по Европе ударили проблемы на крупном норвежском заводе в Хаммерфесте. Там велось производство сжиженного природного газа (СПГ). До 9 января предприятие поставило работу на паузу, так как там возникла неисправность компрессора.

Цены на газ в Европе особенно чувствительная тема на фоне зимнего периода. Спрос на энергоресурс растет, но его нехватка в зимний период, когда спрос на газ традиционно возрастает.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье остановило работу всех предприятий на фоне отключения от газа.