Акционеры «Газпрома» утвердили решение о невыплате дивидендов по итогам 2024 года

Акционеры «Газпрома» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российской компании. Отмечается, что к единому согласию акционеры пришли на заочном собрании.

Как отмечают аналитики, это решение стало неожиданностью для рынка, поскольку компания ранее делала выплаты дивидендов, обеспечивая стабильный доход для своих инвесторов. За последние четыре года — с 2021-го года, «Газпром» выплатил дивиденды всего лишь один раз — по итогам первого полугодия 2022-го.

Несмотря на это, в самой компании этот шаг связывают с нынешней стратегией и экономической ситуацией в России, а также необходимостью инвестировать в развитие инфраструктурных проектов и модернизацию.

Рынок отреагировал на эту новость небольшим снижением стоимости акций — ценная бумага стала дешевле на 0,4%, достигнув 126,18 руб. за единицу.

Кроме того, на собрании акционеров также была утверждена новая редакция устава компании, приведенная в соответствие с изменениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Важным событием также стало избрание нового состава совета директоров, в который вошли главы Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге отказался передавать украинской компании «Жнива» активы «Газпрома».