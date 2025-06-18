Суд в Гааге отказался передать украинской компании активы «Газпрома»

Окружной суд Гааги принял решение оставить без удовлетворения иск украинской сельскохозяйственной компании «Жнива» о взыскании активов российского газового гиганта «Газпром» в свою пользу. Об этом стало известно изданию «Ведомости».

Компания «Жнива» претендовала на активы, связанные с «Газпромом», рассчитывая получить компенсацию за утраченные зерновые запасы после присоединения к России Запорожской и Херсонской областей.

Украинская компания занимается торговлей зерновыми культурами. До весны 2022 года она арендовала в Запорожье и Херсоне 18 элеваторов для хранения в них продовольствия. После событий, связанных с референдумами, а также из-за военных действий доступ к элеваторам был ограничен.

В декабре того же года «Жнива» подала иск к России в суд Запорожской области, который обязал выплатить ее 3,8 млрд гривен (9 млрд руб.) убытков и 567 795 гривен (1,3 млн руб.) издержек.

В июне 2024 года «Жнива» обратилась в гаагский суд с иском против «Газпрома», Gazprom International и «Газпром капитала», требуя взыскать с компаний компенсацию. Одесская компания требовала исполнить в Нидерландах решение запорожского суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

Одновременно с этим суд в Гааге по просьбе «Жнивы» арестовал акции Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects, принадлежащие «Газпрому».

В ответ Gazprom International попросила отклонить иск «Жнивы», аргументируя это тем, что, поскольку запорожский суд признал «Газпром» «вторым я» России, на компанию распространяется государственный иммунитет.

В итоге гаагский суд постановил, что этот спор не имеет военного характера и соответствующие международные конвенции для него применимы. Решение может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях.

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