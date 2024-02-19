Актуальные вопросы развития ягодоводства обсудили в Химках на конференции «Ягоды России 2024»

Конференция «Ягоды России 2024» состоялась на территории городского округа Химки, представители сельского хозяйства обсудили актуальные вопросы развития ягодоводства. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что наш регион богат ягодой — у нас растет ежевика, земляника, крыжовник, вишня и малина. Общая площадь ягодных насаждений в регионе составляет чуть менее трехсот семидесяти гектаров, а валовый сбор плодов и ягод тысячу восемьсот тонн. Больше всего ягод выращивают на юго-востоке региона — в Луховицах, Ленинском и Коломне.

В рамках четырехдневной конференции была организована выставка достижений ягодоводства. Всего было представлено порядка пятидесяти стендов ягодных производителей со всей страны, десять из которых — представители хозяйств Московской области.

Отраслевые специалисты ведомства рассказали сельхозпроизводителям о мерах поддержки для производителей ягод на территории Подмосковья, а также о внедрении новых технологий переработки и актуальных каналах сбыта своего продукта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.