Актуальные вопросы сельского хозяйства и перспективы развития аграрного сектора обсудили в Истре

Сельхозпроизводители и представители государственных структур обсудили актуальные вопросы на коммуникационной площадке в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области», который состоялся в подмосковной Истре. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что аграрии напрямую рассказали о своих проблемах, чтобы вместе найти их решение. Всего в мероприятии приняли участие порядка двухсот сорока человек в онлайн и офлайн форматах. Деловую программу секции открыла панельная дискуссия, в ходе которой спикеры представили доклады и обсудили актуальные темы.

Важными темами обсуждения стали переработка продукции, каналы сбыта, аренда земли, обеспечение техникой, кадры и финансирование. Представителей фермерского сообщества также интересовали вопросы, связанные с установлением деловых связей, получением грантов на развитие своих хозяйств и производств.

Представители госструктур заявили о намерении разобраться со всеми поступившими вопросами и взяли их на контроль. Ожидается, что следующее мероприятие бизнес-форума пройдет на следующей неделе в Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.