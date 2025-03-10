AliExpress и «Ситилинк» потеряли позиции на российском рынке

В 2024 году объем российской онлайн-торговли продемонстрировал рост на 37%, достигнув 11,3 трлн руб. По оценкам INFOLine, это составляет более 20% от общего объема розничных продаж в стране. Однако, согласно данным агентства, темпы роста ведущих игроков рынка несколько снизились, передает РБК.

Лидирующая пятерка компаний осталась прежней, но совокупная доля Wildberries и Ozon увеличилась с менее чем 50% в 2023 году до 56,7% в 2024 году. Доля топ-10 игроков в общем объеме онлайн-торговли выросла на 6%, достигнув 81%.

Из десятки лидеров выбыли AliExpress и «Ситилинк». В прошлом году выручка ключевого юридического лица AliExpress в России упала на 36%, до 10,5 млрд руб.

Представители компании объяснили это сокращением локального бизнеса и доли собственных продаж. Сейчас AliExpress сосредоточен на поддержке трансграничной торговли, развитии логистики и ускорении доставки заказов.

Михаил Бурмистров из «INFOLine-Аналитики» связывает результаты AliExpress и «Ситилинка» с усилением конкуренции со стороны других маркетплейсов, активно развивающихся на трансграничном рынке.

По его словам, обороты AliExpress в России в 2024 году сократились на 8%, составив около 200 млрд руб., при этом весь объем пришелся на трансграничную торговлю.

Ранее сообщалось, что селлеры и владельцы ПВЗ предложили отказаться от биометрии для пользователей.