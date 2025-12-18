Алкогольный тренд: почему россияне массово переходят на аперитивы

Российский рынок алкоголя демонстрирует резкий крен в сторону аперитивов. Согласно данным, с которыми ознакомилось издание « Коммерсантъ », за первые одиннадцать месяцев года розничные продажи этой категории напитков в стране выросли более чем вдвое, увеличившись на 50,2%. В абсолютном выражении объем реализации составил почти 1,5 млн декалитров.

Эксперты указывают, что это не временный всплеск, а устойчивый тренд. Речь идет о системном, а не разовом росте категории, подтверждает владелец Калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павел Победкин. Значительную часть рынка, 86,1%, уже занимает продукция отечественного производства.

Основная причина бума аперитивов — перераспределение потребительского спроса на фоне подорожания других алкогольных сегментов. Как поясняет коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов, вино стало дороже из-за повышенных пошлин, а крепкий алкоголь — из-за роста акцизов. Аперитивы, будучи менее затронутыми фискальной нагрузкой, оказались выигрышной альтернативой.

Общая статистика Росалкогольрегулирования за январь — ноябрь подтверждает спад в традиционных категориях: продажи виноградных вин упали на 1,5%, игристых — на 2,7%. Реализация водки и коньяка сократилась еще значительнее. В итоге общий объем продаж крепкого алкоголя и вин (без учета пивной продукции) в России снизился на 9,8%, составив около 182 млн декалитров.

