«Джин и водка полезнее шампанского»: какой алкоголь меньше вредит фигуре и печени на праздники

Сладкое шампанское и разнообразные коктейли стоит заменить на джин, водку или текилу, так как эти напитки содержат значительно меньше калорий и добавленного сахара. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетолог Никола Ладлам-Рейн и стоматолог Сахил Патель.

Особое внимание эксперты уделили популярному просекко. Несмотря на доступность, приятный кисловатый вкус и игристую структуру, этот напиток имеет высокое содержание сахара.

Как отметил Патель, все это может привести к повреждению зубной эмали, развитию кариеса, а также создает дополнительную нагрузку на печень. Кроме того, просекко достаточно калорийно, а его легкий вкус часто провоцирует чрезмерное употребление.

В качестве более безопасной альтернативы шампанскому диетолог посоветовала выбирать сухие игристые вина, такие, например, как брют. Содержание сахара в них заметно ниже.

Ключевое преимущество прозрачных крепких спиртных напитков, к которым относятся джин, водка и текила, заключается в их составе. В них практически нет добавленного сахара и жиров, а калорийность относительно невысока.

Для улучшения вкуса такие напитки можно разбавлять диетической газированной водой или содовой, что также поможет снизить общую калорийность порции.

Однако специалисты подчеркивают важный момент: ни один вид алкоголя нельзя назвать полностью безопасным для здоровья. Ученые неоднократно предупреждали о скрытых рисках, связанных даже с умеренным потреблением спиртных напитков.

Главной рекомендацией остается соблюдение меры и осознанный подход к выбору и количеству выпитого во время праздников.

