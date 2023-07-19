Альпинистское оборудование планируют начать производить в Подмосковье

Комплекс по производству альпинистского оборудования построят в городском округе Истра. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что застройщиком данного комплекса выступит ООО «Венто-2М». В ходе второго этапа будет построен производственный корпус.

Ожидается, что данное помещение оснастят необходимым швейным оборудованием для изготовления альпинистского снаряжения. Также будут возведены учебный центр и испытательная лаборатория, в которой будут изучать и проверять новые разработки и тестовые образцы. Открытие данного объекта позволит создать в регионе двести рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14 процентов.