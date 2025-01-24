США закроют свои иммиграционные офисы сразу в четырех странах Латинской Америки

Администрация нового президента США прекращает работу иммиграционных офисов, которые ранее действовали в Коста-Рике, Гватемале, Колумбии и Эквадоре. Об этом сообщил телеканал CBS.

В руки журналистов попали некие правительственные документы, которые регулируют деятельность органов власти. По ним в четырех странах Латинской Америки закрываются иммиграционные офисы, в которых люди могли подать документы на участие в различных легальных программах. В случае одобрения им давалось официальное разрешение на въезд в Соединенные Штаты.

«Администрация Трампа прекращает работу этих пунктов», — указали авторы сообщения.

Такие пункты закрываются в Гватемале, Колумбии, Коста-Рике, а также Эквадоре. Это сделано для того, чтобы США могли шире управлять миграционными процессами с учетом собственных национальных интересов.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил производить депортацию мигрантов нескольким государственным ведомствам. Таким правом теперь наделены агентства по борьбе с наркотиками, служба по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием, а также Служба маршалов.