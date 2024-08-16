Американские банки начали блокировать счета пользователей при входе из России

Американские банки начали блокировать счета своим клиентам в случае, если они пытаются воспользоваться услугами с территории России. Об этом РБК рассказали юристы.

Как отметил специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков, факт совершения авторизации с российской территории американские финансовые учреждения вычисляют по IP-адресам клиентов.

«В данном случае пользователь обращается с IP-адресов российского провайдера, и у банка в Соединенных Штатах есть техническая возможность это отследить», — сказал он.

По словам специалистов, такая мера связана с требованием Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое ведомство предъявило американским кредитным организациям в связи с санкциями. Однако, как подчеркнул старший партнер коллегии адвокатов Антон Именнов, это относится только к Кубе, Ирану, КНДР, Крыму, ЛНР и ДНР. В этом списке России нет.

По словам юристов, система санкций США направлена на усложнение доступа экономики РФ к международным расчетам. Таким образом Россию хотят ограничить в доступе к технологиям, в том числе к технологиям двойного назначения.

США и другие западные страны начали вводить беспрецедентные санкции в отношении России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, несмотря на такие жесткие ограничения, Россия справится с давлением и выдержит экономический удар.

Ранее ведущие производители молока в России объявили о резком повышении цен.