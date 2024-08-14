Ведущие производители молока в России объявили о резком повышении цен

В ближайшее время российские потребители столкнутся с существенным ростом цен на молочную продукцию.

Ведущие производители отрасли анонсировали повышение стоимости своих товаров в диапазоне от 5 до 30%. Это затронет широкий ассортимент продукции, включая молоко, сыры, сливочное масло, сливки и йогурты. Об этом сообщает BRIEF.

Причины такого резкого скачка цен многогранны. Во-первых, наблюдается значительное увеличение мировых цен на молочные жиры, что непосредственно влияет на себестоимость продукции. Во-вторых, недавнее повышение ключевой ставки Центральным банком России привело к удорожанию кредитов для производителей. Кроме того, отрасль столкнулась с острой проблемой дефицита квалифицированных кадров, что также отражается на производственных затратах.

Согласно полученной информации, новые прайс-листы от крупнейших игроков рынка поступят в торговые сети уже 16 августа. Среди компаний, объявивших о повышении цен, фигурируют такие гиганты, как «Эйч энд Эн Трейд» (ранее известная как «Данон»), «Вимм-Билль-Данн» и «Милком».

Эксперты отрасли отмечают, что столь значительное повышение цен может привести к изменению потребительского поведения. Вероятно, часть покупателей будет вынуждена пересмотреть свои предпочтения в пользу более доступных альтернатив или сократить потребление молочной продукции.

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