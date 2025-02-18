Дмитриев: США потеряли $300 млрд после ухода с российского рынка

После начала специальной военной операции на Украине американский бизнес понес убытки свыше $300 млрд в связи с уходом с российского рынка. Об этом журналистам заявил Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), перед переговорами с делегацией из США в Эр-Рияде.

Дмитриев подчеркнул, что обнаружение совместных экономических решений и путей крайне важно, особенно для США и некоторых других стран, которые начинают осознавать привлекательность российского рынка и необходимость на нем присутствовать.

Он также отметил важность экономического взаимодействия и заявил, что на встрече с американскими представителями будет ответственным за обсуждение экономических вопросов.

В интервью изданию The New York Times Дмитриев сообщил, что крупные нефтяные компании из США могут рассмотреть возможность возвращения в Россию, так как раньше они успешно вели бизнес в стране.

Российская делегация, в которую вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и Дмитриев, прибыли в Эр-Рияд накануне вечера 17 февраля.

Ранее Дмитриев заявлял, что уже встретился с несколькими представителями команды Трампа в Эр-Рияде.