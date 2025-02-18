Дмитриев заявил, что уже встретился с представителями команды Трампа в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN подчеркнул , что России и США необходимо установить «мосты», так как их отношения имеют большое значение для всего мира. Он прибыл в Эр-Рияд для предстоящих переговоров.

Встреча намечена на 18 февраля, вторник. Дмитриев сообщил, что уже успел встретиться с рядом представителей команды Трампа в столице Саудовской Аравии. Он отметил высокую эффективность их работы в решении возникающих вопросов.

При этом Дмитриев опроверг слухи о том, что Москва стремится в первую очередь к ослаблению санкций, добавив, что обе экономики — российская и американская — могли бы извлечь выгоду из сотрудничества. По его словам, американская делегация не давала прямых обещаний российским партнерам.

Ранее Песков назвал встречу делегаций РФ и США в Эр-Рияде позитивным событием.